Судейский комитет УЕФА объявил сегодня о том, что главным арбитром финального матча Лиги Европы будет итальянец Джанлука Рокки.

Помогать Рокки во встрече с участием «Арсенала» и «Челси» будут лайнсмены Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Резервным рефери назначен Даниэле Орсато.



Как известно, в Баку впервые в истории Лиги Европы будет использоваться система VAR (Video Assistant Referee). Тут также главным назначен итальянец - Массимилиано Иррати. Его ассистенты – соотечественник Марко Гуида и поляк Шимон Марциняк. За офсайдами по видеоповторам будет следить еще один представитель Польши - Павел Соколницки.

Возвращаясь к персоне Джанлуки Рокки, стоит сказать, что он судит с 2008 года. В этом сезоне он отсудил шесть матчей Лиги чемпионов. Рокки впервые будет судить финал Лиги Европы. Ранее на решающих играх этого турнира он дважды был резервным рефери – в 2010 и 2017 годах. В 2017 он также судил матч за Суперкубок между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».