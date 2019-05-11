Польша требует от Германии триллион долларов

Объем компенсаций от Берлина, которые Варшава может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, оценивается примерно в триллион долларов, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.

По его словам, документ, который всесторонне оценивает потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны, скоро передадут президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому.

«Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что пока не хочет раскрывать итоговую сумму ущерба, которая содержится в отчете, но она значительно превышает цифры, названные сразу после войны. В отчете от 1947 года говорилось о потерях в 48 миллиардов долларов (около 850 миллиардов по нынешнему курсу).

На вопрос, будет ли сумма убытков в отчете, подготовленном возглавляемой им командой, больше триллиона долларов, он ответил: «Вы близки».