Юрий Семин: «Англичане, вы едете в замечательную страну – Азербайджан!»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, проработавший один сезон в азербайджанском клубе «Габала», высказал свое мнение по поводу финала Лиги Европы в Баку и коснулся заявления МИД Великобритании, в котором английским болельщикам рассказывают страшные небылицы о Баку.

«Хочу дать МИД Великобритании всего один, но очень ценный, на мой взгляд, совет, - цитирует Семина «Москва-Баку». - Британскому министерству иностранных дел стоило выпустить в преддверии поездки своих болельщиков на финал Лиги Европы совсем другие рекомендации, а лучше даже целую брошюру об Азербайджане.

Краткое содержание брошюры я готов продиктовать прямо сейчас: «Дорогие ребята, вы едете в гости в замечательную страну. Прочитайте, пожалуйста, об этой стране, о ее истории, культуре, о ее великолепных традициях. Таким образом, вы узнаете, что в Азербайджане живут честные, трудолюбивые люди, которые очень любят футбол, и, кроме того, очень любят принимать гостей. Если вы будете вести себя культурно, вежливо и адекватно, вас с удовольствием будут приглашать в гости и угощать невероятно вкусными блюдами, причем, - вы очень удивитесь! – совершенно бесплатно! Потому что это одна из азербайджанских традиций…

Вы увидите роскошные отели с отличным, просто безупречным во всех отношениях сервисом, увидите неописуемой красоты город Баку, где у вас тут же появятся новые друзья, и вам захочется туда вернуться, а затем возвращаться снова и снова…».

Юрий Павлович отмечает, что он не удивлен тем, что в финалах обоих еврокубков сыграют английские клубы.

«Здесь нет ничего неожиданного. Скорее неожиданным было то, что этого не происходило раньше. В Англии играют самые сильные команды и самые сильные игроки. И наконец-то справедливость восторжествовала: английские клубы, которые давно были этого достойны, выиграют и Лигу чемпионов, и Лигу Европы! Нас ждет исключительно захватывающее футбольное зрелище!»