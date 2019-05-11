Еще недавно Анкара, возмущенная очередной отсрочкой ее вступления в Евросоюз, собиралась прервать все отношения с этой организацией. Однако в последнее время турецкое руководство стало предпринимать попытки вернуться к диалогу с ЕС о своем членстве. Президент Турции Эрдоган даже заявил, что его страна не оставит усилий для вступления в организацию, «наперекор силам, пытающимся выдворить Анкару за пределы европейской семьи», предупредив, однако, что без полноправного участия Турции Европейский союз обречен на провал усилий по обеспечению заявленных ценностей и что ее принятие в состав ЕС возможно лишь на взаимовыгодных условиях.

Напомнив, что Турция уже выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом в качестве условия для членства, Эрдоган заявил, что в кратчайшее сроки будут предприняты шаги по выполнению оставшихся шести критериев. «Таким образом Анкара продемонстрирует значимость данного вопроса для Турции», - сказал он.

Судя по всему, турецкий лидер, воспользовавшись явным разочарованием в последнее время европейских лидеров в американском президенте и заметным ухудшением отношений США с европейскими странам, решил занять жесткую позицию в американо-турецком противостоянии.

Но Эрдоган ждет от ЕС четкого выполнения его обещаний. Дальнейшие проволочки с принятием в союз подрывают его авторитет как лидера страны, настраивают на серьезные действия оппозицию. Тем не менее, будучи опытным политиком, он не сжигает мосты между Анкарой и Брюсселем.

Вместе с тем в Анкаре понимают, что в самом ЕС сейчас не все так гладко и организация будет настаивать на собственных, сугубо материальных интересах.

В то же время и в самой Турции далеко не все политики выступают за членство в ЕС. Так, вице-премьер Боздаг завил, что «Европа за 50 лет устроила две мировые войны, это край, откуда происходит нацизм. В Европе растут неонацистские настроения», усиливаются неонацизм, дискриминация, ксенофобия, исламофобиия и туркофобии, а значит Турции, по его мнению, в ЕС делать нечего.

«Развивающаяся и укрепляющая свою экономику без членства в ЕС Турция и дальше продолжит свое развитие и рост без вступления в организацию», - сказал Боздаг.

Видимо, подобные высказывания и заставляют политологов делать вывод, что амбиции Анкары простираются уже за уровни континентов и блоков. Так, во всяком случае, считает российский политолог Андрей Булавин.

Как сказал он haqqin.az, «Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета безопасности. «В основе нашего призыва, сформулированного тезисом „Мир больше пяти“, лежит требование справедливости», - заявил Эрдоган на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Естественно, у любого эксперта возникает вопрос, а как в одиночку Турция собирается приблизиться к своей мечте об империи? Да, Эрдоган умело расширяет свой авторитет и влияние на Ближнем Востоке, в Азербайджане, центрально-азиатских республиках, на Украине и в Молдавии, активно сотрудничает с Индией и Китаем. Но это, понятно, еще довольно ограниченные шаги в развитии геополитического авторитета. Реально расширившиеся связи Анкары и Пекина необязательно сулят односторонние материальные выгоды Турции, а уж ее имперские политические амбиции Турции в Поднебесной поддерживать никто не собирается».

Несмотря на активное развитие связей Анкары с Москвой, совершенно очевидно, считает Булавин, что поддержка масштабных геополитических амбиций Турции никак не входит в планы Кремля.

«Россия за последние десятилетия имела немалый и весьма противоречивый опыт сотрудничества, выдачи кредитов, моральной и материальной поддержки стран Азии, Африки, Латинской Америки. И сегодня можно констатировать весьма острожный, неторопливый и предупредительный стиль России в этих вопросах. Отдавая дань усилиям и решимости Анкары в вопросах сирийского урегулирования, противодействия амбициозным планам США, Саудовской Аравии, Израиля, поддержке астанинского процесса, урегулирования ситуации в Идлибе, Кремль все равно держит руку на пульсе отношений и способствовать гипертрофированной роли Турции даже на Ближнем Востоке не склонен. Даже поверхностный анализ изгибов и извилин российско-турецких отношений в последние месяцы об этом свидетельствует», - уверен Булавин.

К тому же, как прокомментировал haqqin.az ситуацию в Турции профессор российской Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец, обстановка в финансово-экономической области, в сфере реальной экономики в этой стране не предвещает ничего оптимистичного. «Геополитические и региональные инициативы Эрдогана не приносят пока в казну столь необходимого материального вклада. Пытаясь взять экономику под контроль, Эрдоган издал соответствующий декрет и возглавил руководство Турецкого фонда благосостояния, что, по его мнению, сможет стабилизировать национальную валюту и т.п. Однако не только оппозиционные политики, но и независимые эксперты считают, что такой шаг, если не усугубит, то радикально не улучшит ситуацию в турецкой экономике. Те же мегапроекты - строительство турецкого потока и атомной станции, которые турецкий президент усиленно продвигает, не в состоянии радикально и в короткое время оздоровить национальные финансы и сократить внешний государственный долг. Для решения всех проблем и реализации этих проектов Турции нужны деньги, а они есть у ЕС, поэтому и настал момент вспомнить о нем», - отметил Болкунец.

Так что вопрос вступления Турции в ЕС еще долгое время будет открытым. Хотя Анкара и Брюссель и представляют друг для друга стратегическую важность, к полному членству Турции в ЕС никто из них не готов.