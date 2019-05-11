Убийцу семьи заслуженного врача отправили в тюрьму пожизненно

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева был объявлен приговор, согласно которому И.Ханджанов приговорен к пожизненному заключению.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 51-летнего Ильгара Ханджанова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Напомним, преступление произошло в июле прошлого года в дачном доме в поселке Мардакан. И.Ханджанов нанес ножевые ранения хозяину дома, где он работал садовником, заслуженному врачу Арзу Шушалы и его супруге Диларе Ахмедовой. Женщина от полученных ран скончалась на месте.

После совершения преступления Ханджанов, решив, что муж и жена умерли, поместил их тела в принадлежавший Шушалы Land Rover и попытался скрыться с места преступления, захватив заодно и деньги из дома. Однако стоявшие на посту в поселке сотрудники дорожной полиции, заметив подозрительное поведение водителя, остановили его и увидели страшную картину. Подававшего признаки жизни 72-летнего Шушалы госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя несколько месяцев, несмотря на продолжительное лечение, он скончался.

Отметим, что ранее судимый за кражу и разбой И.Ханджанов был уволен за два месяца до убийства.