Согласно информации, исследование охватило 189 стран. Специалисты выяснили, что если в 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет употреблял ежегодно в среднем 5,9 л алкоголя, то в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 л.

Общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Причинами такого роста ученые назвали прирост населения в мире, а также повышение потребления алкоголя в общем. Например, в Китае, Индии и Вьетнаме есть большой рост потребления алкогольной продукции. Однако в восточноевропейских странах пить стали меньше.

Согласно данным исследования, наиболее значительно за рассматриваемый период упало потребление алкоголя в Азербайджане, России, Великобритании и Перу.

Максимум потребления алкоголя зафиксирован у Молдовы (15 литров чистого спирта на человека в год), наименьшее же количество его употребления — в Кувейте (0,005 литра).

В исследовании говорится, что 45% зарегистрированного потребления (в пересчете на чистый спирт) алкоголя приходится на крепкие спиртные напитки, 15% — на пиво, 12% — на вино.