Трамп похвалил Назарбаева

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сложить полномочия. Об этом говорится в письме американского лидера, которое в своем Twitter опубликовал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, пишет агентство Fergananews.

«Поздравляю с историческим моментом для вашей страны. После долгих 30 лет службы в качестве главы государства вы оставляете успешное наследие. Я приветствую ваше решение следовать конституционным процедурам транзита», — говорится в послании.

Трамп также отметил, что прошлогодний визит Назарбаева в Белый дом «был важным шагом для углубления сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном».

«...Я рад, что американский бизнес продолжает находить все больше областей для сотрудничества с Казахстаном. Под вашим чутким управлением Казахстан преуспел во всем мире», — написал американский лидер, добавив, что благодарен Назарбаеву за поддержку и сейчас ожидает «подобные тесные взаимоотношения с президентом Токаевым».

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства. До следующих президентских выборов страной временно руководит бывший спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.