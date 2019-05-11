Рахмон: «Упитанным мужчинам» не место в банках

Выступая на встрече с представителями финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферы, он отметил, что неоднократно говорил об этом, однако количество мужчин в банках страны до сих пор составляет большинство, пишет издание Азия-Плюс.

По словам главы таджикского государства, он часто сталкивается с тем фактом, как в региональных филиалах банков работают «упитанные молодые мужчины», которые выполняют функции кассира: «Разве парни весом по 100-150 килограммов могут довольствоваться зарплатой в 700-800 сомони, которые они получают в месяц? Этих денег не хватило бы им на недельный обед в местной столовой, тем более, они не будут обедать в столовой, они обедают в ресторане».

Чтобы располагать достаточными средствами, такие сотрудники банков идут на хищения средств банков и другие неправомерные действия, отметил Рахмон.

Глава таджикского государства считает, что подобным здоровым упитанным парням было бы кстати работать на Рогунской стройплощадке, а не сидеть в банках.

Рахмон убежден, что такие функции в банках, как кассир, бухгалтер и другое, должны выполнять представительницы женского пола.