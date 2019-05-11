На Шри-Ланке начались столкновения христиан и мусульман

Власти Шри-Ланки после беспорядков, направленных против мусульманской общины, приняли решение ввести комендантский час по всей стране, пишет Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Как отметили в местной полиции, первоначально в понедельник комендантский час ввели в трех районах страны после организованных христианами серии нападений на мечети и коммерческие предприятия, принадлежащие мусульманам. Однако затем беспорядки перекинулись на несколько районов к северу от столицы Коломбо, и власти распространили действие комендантского часа на всю страну, отметили в полиции.

Около 70% населения Шри-Ланки исповедуют буддизм, ислам - более 9,5%, христианство - более 7%.

После терактов 21 апреля, жертвами которых стали 257 человек, ситуация на Шри-Ланке обострилась. Предположительно нападение совершила радикальная группировка "Таухид Джамаат".