Неизвестный «заминировал» гостиницу в Ереване

Сигнал о взрывном устройстве, заложенном в одной из гостиниц в центре Еревана, был получен сегодня экстренными службами Армении, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в службу 911 поступил звонок. Звонивший предупредил, что через 30 минут в гостинице на улице Абовяна произойдет взрыв, нужна помощь спасателей.

На место событий направился боевой расчет пожарных-спасателей и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Кинологи проверили здание, никаких опасных предметов найдено не было.