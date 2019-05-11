Названы самые богатые города в мире
Издание Forbes составило рейтинг городов, где проживает наибольшее количество богачей.
Топ-5 возглавил самый большой город США - Нью-Йорк. Здесь проживают 84 миллиардера, общее состояние которых оценивается в 469 миллионов долларов. Самым богатым миллиардером Нью-Йорка принято считать экс-мера Майкла Блумберга.
На втором месте расположился Гонконг. Он процветает благодаря выгодному географическому расположению и лояльной системе налогообложения. Предприниматели не платят НДС и налог с оборота. Однако наряду с преференциями жизнь в Гонконге все равно дорогая - из-за цен на недвижимость и продукты питания. Сейчас в городе проживают свыше 30 миллиардеров.
На третьем месте - Москва. Здесь живут 70 миллиардеров - почти 80 процентов от общего количества богачей в РФ. На четвертой строчке - Пекин с 61 миллиардером. Замыкает рейтинг столица Великобритании - Лондон. Там, указывает издание, очень дорогая недвижимость и много пятизвездочных отелей.