Названы самые богатые города в мире

На втором месте расположился Гонконг. Он процветает благодаря выгодному географическому расположению и лояльной системе налогообложения. Предприниматели не платят НДС и налог с оборота. Однако наряду с преференциями жизнь в Гонконге все равно дорогая - из-за цен на недвижимость и продукты питания. Сейчас в городе проживают свыше 30 миллиардеров.

На третьем месте - Москва. Здесь живут 70 миллиардеров - почти 80 процентов от общего количества богачей в РФ. На четвертой строчке - Пекин с 61 миллиардером. Замыкает рейтинг столица Великобритании - Лондон. Там, указывает издание, очень дорогая недвижимость и много пятизвездочных отелей.