Мамедъяров: «Евросоюз - основной торговый партнер Азербайджана»

Евросоюз - основной торговый партнер Азербайджана, а также самый крупный зарубежный инвестор, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства» в Брюсселе, пишет Trend.

По словам Мамедъярова, доля ЕС во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет примерно 42 процента: «...Традиционный совместный бизнес-форум Азербайджан-ЕС привлекает множество представителей европейской промышленности и сферы услуг. Очередной бизнес-форум пройдет 13 июня в Баку. Верю, что некоторые, а, может, и большое количество компаний из стран ЕС представят промышленные и бизнес-интересы Европы совместно с Азербайджаном».

В Азербайджане продолжаются институциональные и структурные реформы, целью которых является обеспечение устойчивого экономического развития и социально-экономический рост, отметил глава внешнеполитического ведомства.

«В результате проведенных реформ и улучшения бизнес-атмосферы Азербайджан занял 25-е место в отчете Всемирного банка Doing Business Report и 34-е - в рейтингах Всемирного экономического форума в Давосе. Азербайджанское правительство продолжает осуществлять масштабные программы, с тем чтобы граждане страны могли в полной мере использовать человеческие права и фундаментальные свободы. В этой связи следует отметить Государственную программу, предусматривающую дополнительные законодательные и структурные меры по совершенствованию системы юстиции в 2019-2023 годах», - отметил Э.Мамедъяров.