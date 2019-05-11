Кремль о встрече Путина и Помпео

Президент РФ Владимир Путин намерен принять во вторник госсекретаря США Майкла Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главное, будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба придут к президенту. Президент их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны», — сказал Песков.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за месяц: 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми.