И Александр Самедов ответил МИД Великобритании

«Баку – прекрасный город, это подтверждается в том числе и тем, что в последние годы там проводилось очень много значимых спортивных мероприятий, - приводит слова Самедова «Москва-Баку». - Я вообще не вижу никаких проблем с безопасностью. Считаю, что каждый человек может создать себе проблемы сам, все зависит от того, как люди умеют себя вести в той или иной ситуации и сдерживать свои эмоции!

Экс-футболист сборной России, участник двух чемпионатов мира, азербайджанец Александр Самедов, являющийся послом бакинского финала Лиги Европы, высказал свое мнение относительно скандальных рекомендаций МИД Великобритании, адресованных английским болельщикам, которые планируют приехать на матч «Арсенал» - «Челси».

Что касается Баку, то… Я был в Баку два раза в качестве игрока, и мне все очень понравилось. В Баку очень доброжелательные люди, поэтому я уверен, что все будет отлично. Приезжайте на финал Лиги Европы!»

Как мы уже сообщали, чуть ранее в поддержку Баку в связи с заявлением британского МИД высказался главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, посоветовавший англичанам почитать об Азербайджане и узнать о том, что «это замечательная страна, в которой живут честные, трудолюбивые люди, которые очень любят футбол, и, кроме того, очень любят принимать гостей».

Возвращаясь к рекомендациям МИД Великобритании, стоит напомнить, что в них говорилось о том, что «уровень преступности в Баку в целом низкий, но время от времени после наступления темноты в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир, происходят ограбления».

«Примите разумные меры предосторожности, - говорится в заявлении. - Будьте бдительны, избегайте ношения больших сумм денег и не ходите ночью в одиночку. Постарайтесь организовать, чтобы вас подобрал или высадил как можно ближе к вашему отелю или подъезду частный водитель/компания или известная фирма такси».

Англичан предупредили и о вероятности терактов в Баку, причем в весьма странной форме: «Террористы, скорее всего (!!! – Ред.), попытаются осуществить теракты в Азербайджане. Нападения могут быть неизбирательными и направлены против гражданских целей, включая места, часто посещаемые иностранцами, такие, как международные гостиницы, рестораны и пабы, а также объекты энергетического сектора. Вам следует принять разумные меры предосторожности.

Вы можете сообщить о преступлении в любой местный полицейский участок или позвонив в полицию по номеру 102. Англоговорящий персонал доступен по телефону, но при сообщении о преступлении в полицейском участке возьмите с собой кого-то, кто может переводить».