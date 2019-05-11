Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2019»

Букмекеры рассказали, кто может победить в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Соответствующая информация опубликована на сайте конкурса, пишет Лента.ру.

Согласно данным букмекерских контор, первое место, вероятнее всего, займет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В тройке лидеров также должны оказаться артисты из Швеции и Франции. Представляющий Россию на конкурсе Сергей Лазарев, скорее всего, займет четвертое место.

Кроме того, в первую десятку могут войти музыканты из Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.