Пашинян надеется на встречу с Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут пообщаться в Брюсселе в рамках мероприятия, приуроченного к 10-летию программы "Восточное партнерство". Об этом сказал журналистам пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян, передает Sputnik Армения.

По словам Карапетяна, предварительной договоренности о встрече с Ильхамом Алиевым нет, но предстоит важное мероприятие, в ходе которого выступят лидеры всех шести стран-участниц "Восточного партнерства".

"Уверен, будет и общение между двумя лидерами, но в каком порядке, не могу сказать", - сказал Карапетян.

Говоря о необходимости во встречах лидеров двух стран, Карапетян отметил, что всегда был сторонником диалога на разных уровнях: "...После двух встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана, а также глав МИД двух стран было принято совместное заявление. Мы считаем это важным обстоятельством. Впервые за долгое время стороны публично озвучили свою позицию".

Последний раз лидеры Азербайджана и Армении встречались в Вене 29 марта этого года. Это были первые официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.