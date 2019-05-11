В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.

Отмечается, что во время столкновения самолет не двигался, а канцлера на его борту не было. Получило ли воздушное судно повреждения и каков их масштаб, не сообщается.

Канцлер Меркель вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов, добавил представитель ВВС.

Газета Bild со ссылкой на источники в ВВС страны пишет, что до столкновения в этот автомобиль села Меркель, водитель был «так впечатлен этим фактом», что позднее вышел из машины и забыл поставить ее на ручной тормоз. Представитель аэропорта заявила изданию, что будет проведено расследование произошедшего.