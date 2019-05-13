Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщает АзерТАдж.

Глава Европейского совета отметил, что Азербайджан является надежным и ответственным партнером для Евросоюза, добавив, что ЕС высоко ценит роль страны в регионе.

В свою очередь президент Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Евросоюзом успешно развиваются, и страна придает большое значение расширению этих связей.

Глава государства проинформировал Дональда Туска о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече было отмечено значение подписанного между Азербайджаном и ЕС документа «Приоритеты партнерства». Между сторонами также состоялся обмен мнениями, касающийся соглашения о партнерстве, переговоры по которому продолжаются.