Потасовка между сторонниками и противниками Кочаряна Видео
В Ереване перед зданием суда общей юрисдикции, где прошло очередное слушание по делу экс-президента Роберта Кочаряна, произошла потасовка между сторонниками бывшего президента и гражданским активистом Вардгесом Гаспари, передают армянские СМИ.
Согласно информации, начавшийся судебный процесс по делу Кочаряна сопровождался акцией протеста его сторонников, которые держали в руках плакаты и скандировали: «Свободу Роберту Кочаряну!»
Вскоре между протестующими и Вардгесом Гаспари произошел инцидент. Последний стал демонстрировать плакат с надписью «Робик — убийца», что вызвало гнев сторонников Кочаряна. В итоге произошла потасовка, сторонники экс-президента вырвали из рук активиста плакат, один из них запустил в Гаспари бутылку из-под воды. Полицейские вывели из коридора суда участников инцидента, пишет Eadaily.