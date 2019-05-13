Решение Китая обвалило американские биржи

Резкий спад произошел после того, как Пекин объявил в понедельник о введении с 1 июня ответных ввозных пошлин в отношении более пяти тысяч товаров, поступающих из США, пишет Лента.ру.

Так, индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже с момента открытия торгов в понедельник, 13 мая, упал на 695,21 пункта (2,68 процента), составил 25247,16 пункта. Индекс S&P, включающий 500 крупнейших американских компаний, потерял 79,87 пункта (2,77 процента) и оказался на отметке 2801,53 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 247,36 пункта (3,12 процента), опустившись до 7669,58 пункта.

Отметим, что Китай 13 мая объявил о введении пошлин в отношении более пяти тысяч товаров из США на 60 миллиардов долларов. Решение было принято после того, как на аналогичное повышение пошлин пошел Вашингтон. Американские власти с 10 мая увеличили тарифы в отношении китайских товаров с 10 до 25 процентов на 200 миллиардов долларов.