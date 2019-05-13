США попросили Турцию отложить покупку С-400

Власти Турции изучают очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400", - отмечает агентство, указав при этом, что Турция "изучает очередной призыв со стороны США".

На прошлой неделе немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги сообщило о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране и снижения курса лиры. Однако это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.