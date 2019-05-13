Хиджаб попал в список самых популярных вещей в мире

Мусульманский головной убор от компании Nike занял седьмое место в мировом рейтинге самых модных вещей, который составила аналитическая платформа Lyst. Об этом со ссылкой на The Independent сообщает Lenta.ru.

Спортивный хиджаб называется Pro Hijab. Компания-изготовитель представила его еще в 2017 году. Мусульманский головной убор сделан из эластичного воздухонепроницаемого материала. Он предлагается в трех цветах: сером, черном и обсидиановом.

Самой модной и популярной вещью же оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой бренда Alexander McQueen. На второй позиции ободок Prada, украшенный декоративными шипами. Третье место в списке самых востребованных вещей заняла крошечная сумка Le Chiquito марки Jacquemus (от 30 тысяч рублей). Также в рейтинг вошли ремень с золотистым логотипом Gucci, меховая куртка от Sandy Liang и легендарная сумка Baguette от дома Fendi.