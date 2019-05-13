Умер «самый уважаемый» тележурналист

Наибольшую известность Уолдену принесла работа ведущим политической телепередачи Weekend World на канале ITV. До этого же он долгое время был депутатом британского парламента. Лишь в 1977 году, спустя больше 10 лет политической карьеры, Уолден решил стать журналистом и работать на телевидении.

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-80-х годах XX века. Одним из секретов успешности его диалогов с политиками считали прошлый опыт работы в парламенте — он понимал, как именно нужно задавать вопросы. Тэтчер после избрания на пост премьера дала свое первое интервью именно ему.

По мнению журналиста, самым приятным человеком, у которого он брал интервью, был 40-й президент США Рональд Рейган. «Это был не надуманный образ. Он и правда был просто очень хорошим, добродушным парнем. Он знал далеко не все, но знал определенные основы и разделял взгляды рядовых американцев», — говорил Уолден в интервью BBC.