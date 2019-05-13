«Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко

Радиостанция «Говорит Москва» снимает с эфира утреннее шоу «Подъем», автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, скончавшийся 9 мая, передает Интерфакс.

«С завтрашнего дня на «Говорит Москва» меняется сетка вещания. «Подъема» больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто»,- говорится в сообщении в телеграм-канале радиостанции.

Уточняется, что с девяти до одиннадцати будет выходить «Программа Алексея Гудошникова».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» с момента ее создания в 2014 году Сергей Доренко умер 9 мая. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.