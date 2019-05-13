Трамп пригрозил Ирану «большими проблемами»

Президент США Дональд Трамп предупредил, что иранская сторона рискует получить «большие проблемы», если будет совершать необдуманные поступки, передает ТАСС.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать», - заявил американский лидер журналистам в Белом доме, намекнув, что иранская сторона знает, о чем идет речь.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.

8 мая Трамп подписал указ о новых санкциях против Ирана. Но этот раз ограничения касаются секторов иранской экономики, связанные с производством металлов.