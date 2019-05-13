В понедельник вечером в Баку произошла цепная авария, сообщает Report.

Согласно информации, направлявшийся из поселка Ени Рамана в городок Шуша автомобиль с государственным регистрационным номером 20 DE 409 вышел из-под управления, что привело к столкновению пяти машин. В результате один человек получил ранения, автомобилям причинен серьезный ущерб.

Виновник ДТП во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП начата проверка.