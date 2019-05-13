Эрдоган позвонил Путину из-за Идлиба

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был "продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановке в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями режима прекращения боевых действий".

В пресс-службе Кремля отметили, что стороны подчеркнули "важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования". Стороны условились продолжать интенсивные контакты.