Президент Австрии оказался внуком комиссара Временного правительства
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.
«Мой дедушка был комиссаром в Пскове... Мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого (или вскоре после этого), в начале XVIII века – это часть семейной истории. Они были переселенцами и успешно обосновались в Пскове», – сказал президент Австрии в интервью ТАСС.
По его словам, дом, где раньше жили его бабушка и дедушка, «был разрушен во время революции или позже».
Президент Австрии выразил желание во время следующего визита в Россию посетить Псков, где жили его родители: «Я бы поездку запланировал уже на следующий раз. Я никогда не был там».
Александер Ван дер Беллен – потомственный дворянин, его дед занимал пост губернского комиссара Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. В России деда австрийского президента звали Александр фон дер Беллен и до Февральской революции он возглавлял Псковскую губернскую земскую управу, занимавшуюся вопросами местного самоуправления.
С марта по июль 1917 года фон дер Беллен руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности. В 1919 году вся семья переселилась в Эстонию. В результате присоединения Эстонии к СССР отец австрийского президента вместе с женой переехал в Германию, затем семья перебралась в Вену, где в 1944 году родился Александер Ван дер Беллен.