Президент Австрии оказался внуком комиссара Временного правительства

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.

«Мой дедушка был комиссаром в Пскове... Мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого (или вскоре после этого), в начале XVIII века – это часть семейной истории. Они были переселенцами и успешно обосновались в Пскове», – сказал президент Австрии в интервью ТАСС.

По его словам, дом, где раньше жили его бабушка и дедушка, «был разрушен во время революции или позже».