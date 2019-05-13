МИД Турции о скандале на ифтаре в Бишкеке Видео
МИД Турции подверг резкой критике приглашение членов FETO на ифтар (вечернее разговение во время месяца Рамазан), организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана, сообщает Anadolu.
«Неприемлемо, что на мероприятие, организованное Духовным управлением мусульман Кыргызстана, были приглашены главари FETO, действующие в этой стране», - говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя, который отметил, что в знак протеста против приглашения сторонников Гюлена посол Турции в Бишкеке Дженгиз Камил Фырат покинул мероприятие.
8 мая в бишкекском ресторане «Дасмия» был организован ифтар. «Когда до разговения оставалась пара минут, несмотря на уговоры, посол Турции покинул зал», — рассказали 24.kg в муфтияте.
Перед уходом Фырат возмутился, что на ужин приглашен бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инан. Эта сеть начала работать в Кыргызстане в 1992 году, основана исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации FETÖ? Я вам скажу, что вам придется выбрать: либо Турция, либо террористы», — заявил турецкий посол.
В свою очередь пресс-секретарь ДУМК в связи с произошедшим заявил, что «на ифтаре людей не делят», и заверил, что конфликт был исчерпан: «Все были приглашены. Возникло непонимание, но позже все решилось. Сейчас все хорошо».