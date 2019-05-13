«Неприемлемо, что на мероприятие, организованное Духовным управлением мусульман Кыргызстана, были приглашены главари FETO, действующие в этой стране», - говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя, который отметил, что в знак протеста против приглашения сторонников Гюлена посол Турции в Бишкеке Дженгиз Камил Фырат покинул мероприятие.

8 мая в бишкекском ресторане «Дасмия» был организован ифтар. «Когда до разговения оставалась пара минут, несмотря на уговоры, посол Турции покинул зал», — рассказали 24.kg в муфтияте.

Перед уходом Фырат возмутился, что на ужин приглашен бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инан. Эта сеть начала работать в Кыргызстане в 1992 году, основана исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации FETÖ? Я вам скажу, что вам придется выбрать: либо Турция, либо террористы», — заявил турецкий посол.

В свою очередь пресс-секретарь ДУМК в связи с произошедшим заявил, что «на ифтаре людей не делят», и заверил, что конфликт был исчерпан: «Все были приглашены. Возникло непонимание, но позже все решилось. Сейчас все хорошо».