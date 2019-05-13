США отправляют 120 тысяч солдат для противодействия Ирану

Министерство обороны США представило президенту страны Дональду Трампу план военного противодействия Ирану, который подразумевает отправку до 120 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает The New York Times.

Такая мера предполагается в том случае, если Иран атакует силы США в регионе или ускорит работу над ядерным оружием. Сообщается, что Патрик Шэнахэн, исполняющий обязанности главы Пентагона, лично презентовал план президенту.

В мае помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона направит к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Это будет ответом на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на обострение отношений, добавил он.

8 апреля Иран признал центральное командование армии США террористической организацией и приравнял к террористам всех американских военных на Ближнем Востоке.

До этого Трамп подтвердил, что его администрация планирует признать КСИР (элитное подразделение иранской армии) террористической организацией.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции включают запрет экспорта нефти, а также распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.