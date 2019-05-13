У Карабаха не получится... Даже косовский сепаратизм захлебнулся

«Косово по-прежнему остается частью Сербии, у большинства косоваров по-прежнему в кармане сербские паспорта. И для Белграда отделение Косово неприемлемо как с политической, так и с исторической точек зрения», - подчеркивает Бисенич.

Дипломат напоминает, что тысячи сербских памятников истории и культуры расположены по всей косовской автономии, и до 1999 года, когда ополчения косовских албанцев заняли всю ее территорию, там проживало более 500 тысяч сербов.

«Многим из них пришлось бежать в Сербию, тогда как в соответствии с резолюцией Совбеза ООН № 1244 от 1999 года, касающейся Косово, этот регион является сербской территорией. Косовские сепаратисты объявили в 2008 году независимость, которую признали несколько десятков государств мира, включая 20 стран Евросоюза. Однако пять стран Евросоюза не признали и никогда не признают независимость Косово. Тем самым, в целом, ЕС не признает Косово. Хотя США и их союзники признали отделение Косово, большинство стран мира - Китай, Бразилия, Азербайджан и многие другие поддержали территориальную целостность Сербии», - отметил Бисенич.

На албанцев Косово, объяснил он, не распространяется принцип самоопределение народов, так как у албанского народа есть государственность - Республика Албания.

«Интересно, что 13 стран, которые ранее признали независимость Косово, отменили это решение, потому что пришло осознание, что независимость Косово может сдетонировать сепаратизм в любом государстве», - считает Бисенич.

Сербский эксперт отметил, что между проблемой Косово и ситуацией в Нагорном Карабахе имеются как сходство, так и отличие.

«Отторжение Косово тоже сопровождалось войной, так же были беженцы и др. Но в случае с Косово нет такого фактора, как Армения в карабахском конфликте. Республика Албания не является стороной конфликта в косовской проблеме. Отношения между Сербией и Албанией нормальные, между ними существует авиасообщение, сербские компании строят автомобильную дорогу в Албанию», - отметил он.

Как считает Бисенич, накал сепаратистской истерии в Косово пошел на убыль. В Приштине поняли, что из-за географического и геополитического месторасположения Косово его интеграция в Европу возможна только через Сербию, и отношения между Белградом и Приштиной стали развиваться в позитивном направлении. Белград поставляет в Косово электроэнергию, широкий спектр товаров различного назначения. Вместе с тем такая картина озаботила некоторые круги в правительстве Косово, в связи с чем власти автономии на 100% повысили пошлины на сербские товары.

«Однако общественность Сербии и Косово нашла в себе силы оставить в прошлом глубокие обиды минувшего. Косовские албанцы без проблем посещают Сербию с целью деловых встреч, отдыха, лечения и др. Разговоры о геноциде албанцев не имеют никаких оснований. Да, в косовской войне погибли почти пять тысяч человек, но нельзя, чтобы народы все время жили прошлым. Если жить обидами прошлого, то ни один француз, британец, поляк или русский не должны здороваться с немцами», - уверен сербский дипломат.

В то же время Бисенич убежден, что Косово не может быть независимым без согласия Белграда, а Сербия такого согласия никогда не даст. Белград уже заявил о том, что Косово может иметь самую высокую автономию вплоть до федерализации Сербии, сказал он.