Сына Трампа вызвали в суд для дачи показаний

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, данную информацию сообщил своим коллегам-республиканцам председатель комитета Ричард Берр на прошлой неделе, столкнувшись с резкой критикой после информации о вызове Трампа-младшего в суд. По словам Берра, сын президента США дважды добровольно соглашался на допрос, но позже отказывался.

Комитет Сената США по разведке вызвал сына президента, Дональда Трампа-младшего повесткой в суд для дачи показаний после того, как тот уклонился от двух запланированных допросов в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило о вызове комитетом Сената США по разведке сына президента, Дональда Трампа-младшего в суд для дачи показаний в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году. По словам источника, обсуждавшего повестку в суд с Трампом-младшим, он "раздражен" действиями комитета, потому что уже "предлагал продолжить сотрудничество в письменной форме".

Демократическая партия США усматривала в истории со сроками строительства небоскреба Трампа (Trump Tower) в Москве, которое так и не было начато, свидетельство "сговора Трампа с Россией", который опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях Конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года. На основании этого портал BuzzFeed написал, что Трамп якобы лично велел Коэну солгать Конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле, чтобы скрыть свои "российские связи". Трамп это отрицал.

По данным американских следователей, проект строительства Trump Tower команда Трампа начала обсуждать в 2013 году сразу после конкурса "Мисс Вселенная". Главными переговорщиками по этому проекту были тогда Дональд Трамп-младший и Эмин Агаларов. Предварительное соглашение было подписано в декабре 2013 года, а последние контакты на этой стадии по нему были в ноябре 2014 года, отмечается в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, опубликованном в апреле 2019 года.

Кроме того, в переговорах участвовала и дочь Трампа Иванка, которая посещала Москву в феврале 2014 года. Однако проект был остановлен на стадии планирования, строительство так и не началось, констатируется в докладе.

В 2015 году контакты возобновились через представителя российской компании по недвижимости I.C. Expert Феликса Сэтера. И вплоть до июня 2016 года данный проект обсуждался на уровне Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда - Коэн докладывал по этому проекту всем членам семьи. Однако представителем в этих переговорах был именно адвокат, и все контакты шли через него, отмечается в докладе.

Ранее Иванка Трамп в интервью американскому телеканалу ABC заявляла, что проект строительства Trump Tower в Москве никогда не был особо важным для Trump Organization и что она сама мало знала о нем.