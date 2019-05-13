Брата Зии Мамедова назначили проректором Политеха
Приказом министра образования брат экс-министра транспорта Зии Мамедова Эльтон Мамедов назначен проректором по стратегическому развитию Азербайджанского технического университета, сообщает Trend.
Исполняющий обязанности ректора профессор Халыг Яхудов представил назначенного на новоучрежденную должность проректора по стратегическому развитию Эльтона Мамедова коллективу.
Эльтон Мамедов родился в 1954 году в Уджарском районе.
С 2007 года Эльтон Мамедов в должности руководителя научно-исследовательской лаборатории университета по исследованию и применению технологических и экологических проблем и нанокомпозитов был автором и руководителем ряда проектов местного и международного значения. Лаборатория занимается интенсивным анализом и исследованием нефтепродуктов и грунтовых вод, взятых из различных регионов Азербайджана.
Эльтон Мамедов был избран депутатом в Милли Меджлис третьего созыва.