Азербайджан наложил вето на итоговый документ Евросоюза

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза и «Восточного партнерства» понизили статус юбилейной декларации по случаю десятой годовщины партнерства, так как делегация Азербайджана выразила недовольство текстом документа, поскольку он не ставил вопрос территориальной целостности страны, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщили источники «Радио Свобода», текст декларации менять не стали, однако вместо подписей всех участников саммита он получил подпись только председателя встречи – Высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, в ходе обсуждения текста Грузия и Украина также выразили недовольство тем, что он не содержал признание Брюсселем «европейских стремлений» отдельных стран «Восточного партнерства».

Однако Тбилиси и Киев признали удовлетворительным то, что декларация содержит отсылки к предыдущим документам, в частности, заявлениям по результатам саммитов Восточного блока.

«Мы подтверждаем совместные обязательства, закрепленные в декларациях Саммита «Восточного партнерства»; и подчеркиваем наше твердое намерение выполнять их в дальнейшем», - говорится в юбилейной заявлении.

«Восточное партнерство» было образовано в 2009 году. Это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.