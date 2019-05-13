Биткоин вновь подорожал до 8 тысяч долларов

К 0:52 вторника биткоин подорожал на 13,62% до $8,022 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает ПРАЙМ.

Цена биткоина, самой популярной и дорогой криптовалюты в мире, в ходе сегодняшних торгов впервые с июля 2018 года пробила вверх рубеж в $8000.

Позже цена биткоина несколько снизилась — до $8014. При этом за минувшие сутки криптовалюта подорожала на 13,6%, а с февраля ее курс более чем удвоился, отмечает РБК.

Комментируя ситуацию, основатель стартапа Civic Винни Лингем указал, что у первой криптовалюты есть шанс на то, чтобы преодолеть ценовую отметку в $20000.

Напомним, что 7 мая биткоин впервые с 14 ноября 2018 года поднялся выше психологической отметки в $6000, позже был взят рубеж в $7000.

Ранее, еще в начале апреля, аналитик FxPro Александр Купцикевич признавал, что «биткоин продолжает будоражить умы участников рынка». «Оптимисты уверены, что сам факт сохранения котировок выше $5000 подтверждает: текущие уровни не выглядят достаточно высокими, чтобы игроки бросились фиксировать прибыль», — подчеркивал эксперт.