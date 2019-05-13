Андрей Аршавин: «В Азербайджане прекрасно встретят «Арсенал», «Челси» и их болельщиков»

Один из лучших футболистов в истории российского футбола, обладатель Кубка УЕФА, призер Евро-2008, экс-игрок питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о том, чего ждет от финала Лиги Европы в Баку, в котором его бывший клуб сыграет с «Челси».

«Я уверен, что в Азербайджане прекрасно встретят и команды, и болельщиков, - цитируют Аршавина российские СМИ. - Финал Лиги Европы УЕФА будет замечательным. Но мне кажется, что единственной сложностью для команд будет далекий перелет. А в остальном ничем не будет отличаться. Я месяц назад был на стадионе в Баку. Это очень большой и современный стадион. Организаторы обещали, что поле будет хорошего качества. А это - самое главное для футболистов».

Аршавин также добавил, что сам город, где будет проводиться финал, ему тоже очень нравится.

«Баку - красивый, чистый город. И с каждым разом, как я туда приезжаю, он становится все лучше и лучше. Великолепный Каспий, вкусная еда… Так что все, что нужно туристу, есть в Баку».