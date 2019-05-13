США накажут финансистов и строителей «Северного потока-2»

Сенаторы США подготовили законопроект, призванный еще более затруднить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, пишет Дойче велле.

Согласно документу, разработанному республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, санкции предлагается ввести против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта.

Издание уточняет, что ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. Непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы.

Высокопоставленный республиканец, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию указал, что санкционный законопроект смоделирован на основе предыдущих санкций США, которые были направлены против экспорта иранской нефти.

Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока - 2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.