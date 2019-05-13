Али Ахмедов о парламентских выборах в Азербайджане

«Парламентские выборы в Азербайджане будут проведены в назначенный срок, то есть в 2020 году. Ни о каких внеочередных выборах не может идти и речи».

Как сообщает haqqin.az, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, комментируя вопрос проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

По словам А.Ахмедова, дата проведения выборов определена Конституцией Азербайджанской Республики: «В этом году в Азербайджане не намечаются парламентские выборы».