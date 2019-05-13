Вице-премьер о введении страховой медицины в Азербайджане
Полный переход к страховой медицине в Азербайджане запланирован к 2020 году.
Как сообщает haqqin.az, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Али Ахмедов.
По словам А.Ахмедова, для этого в стране созданы все условия, определены конкретные задачи, стоящие перед соответствующими структурами.
«Полагаю, после перехода к страховой медицине граждане страны воспользуются качественной медициной", - отметил вице-премьер.
Введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования, по мнению вице-премьера, предполагает за счет целевых страховых взносов с доходов граждан формировать средства на медицинское обеспечение. Это должно обеспечить застрахованным лицам бесплатное предоставление медицинских услуг при наступлении страхового случая в объеме и на условиях, предусмотренных программой страхования на всей территории страны.
Что касается взносов за страхование, отметил вице-премьер, то у работающих граждан Азербайджана будет взиматься определенный процент из заработной платы, неработающие граждане, предприниматели будут платить взносы в установленном размере.
«Однако представители ряда категорий, к примеру, пенсионеры, дети, инвалиды, будут освобождены от взносов за обязательное медицинское страхование. Государство возьмет эти обязательства на себя», - подчеркнул А.Ахмедов.