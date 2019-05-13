США предупредили об угрозе терактов во время «Евровидения»

Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

В американской дипмиссии отметили, что теракты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве музыкального конкурса «Евровидение».

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением конкурса «Евровидения» в Тель-Авиве и Днем Накбы (отмечаемым палестинскими арабами 15 мая)», - говорится в сообщении посольства США.

Сегодня в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал «Евровидения». На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии.

Также ожидается, что во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии, приуроченной к годовщине открытия посольства США в Иерусалиме.