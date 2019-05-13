Росгвардия заинтересовалась турецким спецназом
Глава Федеральной службы войск Нацгвардии России Виктор Золотов прибыл в Турцию с рабочим визитом. Об этом сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"В ходе визита генерал армии Виктор Золотов проведет рабочие встречи с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и главнокомандующим войсками жандармерии генералом армии Арифом Четином", - передает его слова ТАСС.
По словам Грибакина, представители Росгвардии узнают об организации учебного процесса в турецкой академии жандармерии и береговой охраны. Кроме того, делегация побывает в бригаде сил спецопераций, где ознакомится с опытом подготовки спецназа.