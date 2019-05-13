В Баку на Лигу Европы прилетит специальный самолет болельщиков из Кувейта
Бюджетная авиакомпания Кувейта Jazeera Airways запланировала специальный рейс в Баку, чтобы любители футбола этой страны смогли вживую посмотреть финал Лиги Европы, в котором 29 мая сыграют «Арсенал» и «Челси», сообщает haqqin.az со ссылкой на TradeArabia.
Самолет вылетит из Кувейта 29 мая в 11:30 и после более чем 2-х часового полета приземлится в Баку в 14:50 по местному времени (между Кувейтом и Азербайджана час разницы во времени).
Обратный рейс вылетит из Баку 30 мая в 5:00.
«Мы рады перевезти футбольных фанатов из Кувейта в Баку, чтобы они могли посмотреть самую главную игру сезона в Лиге Европы в городе, который находится всего в двух часах полета от Кувейта», - заявил генеральный директор Jazeera Airways Рохит Рамачандран.
Также отмечается, что билет в эконом-класс стоит 250 долларов, а в бизнес-класс – 400 долларов.