Песков: «В Москве не понимают позицию, когда Иран загоняют в угол»

В Москве с непониманием относятся к позиции, когда Иран загоняют в угол, любое давление на Тегеран не способствует его большей сговорчивости, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления. Более того, он достаточно аргументированно всегда показывал, что политика максимального давления приводит к тому, что какая-то страна буквально загоняется в угол и это, как показывает нам ближайшая история, новая история, никогда не приносит результата. Наоборот, процесс переговоров, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости той или иной стороны», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Москве относятся к политике максимального давления на Иран, о которой заявили США, и как оценивают шансы такого подхода на успех.

Иран 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Тегеран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.