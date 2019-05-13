Синоптики о погоде на завтра

В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 15-17, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем до 19 градусов тепла.