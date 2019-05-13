США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Группа американских военных экспертов была направлена для расследования инцидента по просьбе Эмиратов. В рамках расследования они пришли к выводу, что Иран якобы использовал взрывные устройства для атак на нефтяные танкеры, пишет газета Взгляд.

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.

В результате взрывов пострадали два саудовских танкера, корабль под норвежским флагом и танкер-заправщик из Шарджи. В их корпусах образовались дыры диаметром полтора-три метра, сообщил официальный представитель США.

В то же время следователи не предоставили каких-либо подробностей инцидента или доказательств причастности Ирана к взрывам, сообщает Ynetnews.

Между тем глава иранского комитета национальной безопасности Хишматулла Фалах Биша заявил, что «взрывы в порту Фуджейра организованы третьей стороной, намеренно ударившей по чувствительному месту», передает MIGnews.com.

«Мы требуем идентификации тех, кто стоит за этими подрывными актами. Иран и Америка в состоянии решить этот кризис, но третья сторона может смешать все карты», – заявил Биша, имея в виду под третьей стороной Израиль.