Китай пообещал бороться с США «до победного конца»

«Предыдущий опыт стал свидетельством того, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее. Если кто-то устроит войну на пороге нашего дома, то мы будем биться до победного конца», - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая выразил надежду на то, что США будут объективно оценивать ситуацию и не будут недооценивать решимость и готовность Китая отстаивать свои интересы.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне нового повышения американских пошлин на китайские товары. В ответ в понедельник китайский минфин сообщил, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.