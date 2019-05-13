Сын Кочаряна о миллиардах своего отца

Младший сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян надеется на справедливый судебный процесс в отношении отца. Об этом он сказал журналистам в зале заседания, сообщает Спутник Армения.

"Я согласен с отцом и настаиваю на безосновательности обвинений, которые ему предъявлены. Обвинение – это конкретная личная месть. Это то, что говорит отец, говорят адвокаты. И есть множество фактов, которые доказывают нашу правоту", - отметил Кочарян.

Наглядным подтверждением своих слов Кочарян-младший считает скандальную прослушку телефонного разговора директора СНБ Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. В ходе разговора Ванецян заявляет, что сказал судье: "Хочешь не хочешь, а к аресту должен приговорить".

Отвечая на вопрос о том, откуда у семьи Кочаряна то огромное богатство, о котором говорят многие, Кочарян заявил, что им приписывают астрономические суммы. По его словам, это звучит нелепо.

"Говорят о четырех миллиардах долларов. Вы понимаете, что это за цифра? Вам кажется, что эти деньги так легко можно было утаить? Против отца уже почти год возбуждено уголовное дело. Вы представляете, как тщательно сейчас ищут, за что можно было бы еще уцепиться& Но ничего же не нашли. Есть только показания Сильвы Амбарцумян, да и то суд не согласен с этими аргументами", - добавил сын бывшего президента.