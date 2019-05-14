Huawei признали угрозой безопасности США
Министерство торговли США добавило одну из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei вместе с ее 70 филиалами в «черный список», сообщает Reuters.
По мнению представителя США, данное решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют риск для национальной безопасности.
Распоряжение ссылалось на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту право регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединенным Штатам.