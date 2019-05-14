В Киеве назвали дату инаугурации Зеленского

Так, парламент назначил днем инаугурации Зеленского 20 мая в 10.00, пишет Корреспондент.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и их публикации в газете «Голос Украины» (публикация вышла 3 мая). Точную дату инаугурации Верховная рада должна определить отдельным постановлением, однако на этот счет единого мнения в Раде не было, пишет РБК.

Сам Зеленский предлагал депутатам провести его инаугурацию 19 мая.

Дата вступления Зеленского в должность определяет, сможет ли новый президент Украины распустить Верховную раду. Очередные выборы в украинский парламент должны пройти 27 октября. Президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов.

Сам Зеленский назвал нардепов "мелкими мошенниками" и лжецами из-за затягивания назначения даты инаугурации.