Шаиг Мирзаев берет британских болельщиков на себя

Юридическая компания «Mirzayev and Partners Legal Firm ltd», учредителем и генеральным директором которой является доктор философии по юридическим наукам Шаиг Мирзаев, обратилась в посольство Великобритании в Азербайджане с предложением обеспечить оказание всех юридических услуг гражданам Великобритании, собирающимся приехать в Баку на финальный матч Лиги Европы.

Поводом для обращения стала информация в британских СМИ о якобы вероятных рисках и даже угрозе для жизни граждан этой страны в Баку. МИД Великобритании также распространил не соответствующую действительности информацию о «террористической и криминогенной обстановке в Баку».

В юридической компании «Mirzayev and Partners Legal Firm ltd» утверждают, что правоохранительные органы Азербайджана, а также соответствующие госструктуры полностью обеспечивают безопасность, общественный порядок и гарантируют стабильность в стране.

Учитывая это, юридическая компания направила специальное обращение в посольство Великобритании в Азербайджане, отмечая, что сообщения ряда британских СМИ о возможных рисках при посещении английскими футбольными фанатами столицы Азербайджана не соответствуют действительности.

Наряду с этим компания «Mirzayev and Partners Legal Firm ltd» готова безвозмездно оказать любую юридическую помощь и консультации всем гражданам Великобритании в период их нахождения в Баку.